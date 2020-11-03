روسيا تعلن تقديم أدوية كورونا للمواطنين مجانا

وفقًا لوثيقة نشرها موقع "روسيا غازيتا"، تم تخصيص أكثر من 5 مليارات روبل لأدوية مرضى فيروس كورونا.

وتم تخصيص الأموال من الصندوق الاحتياطى الحكومى.

وبحسب "سبوتنيك"، أمر ميشوستين بجلب التمويل إلى المناطق فى أسرع وقت ممكن وتنظيم شراء الأدوية اللازمة على الفور.

سيتمكن الروس من الحصول على الأدوية مجانًا من الصيدليات بناءً على وصفات طبية من الأطباء، وبحسب ما ورد، تعتبر هذه الأدوية خطيرة للغاية، ولا يمكن استخدامها دون مؤشرات طبية، كما أنها ليست رخيصة الثمن.

حيث يمكن أن تصل تكلفة أدوية فيروس كورونا فى بعض الحالات إلى 12 ألف روبل.

وقالت مصادر حكومية إنه بحلول نهاية العام، سيتم تزويد ما لا يقل عن 640500 مريض بأدوية مجانية على حساب الميزانية الفيدرالية، باستثناء موسكو.

فى غضون ذلك، قالت وزارة الصناعة والتجارة إنه لم يتم تحديد فترة إجراء الإخطار لتشغيل نظام وضع العلامات على الأدوية رسميًا.

وقالت الوزارة فى بيان: "فى المستقبل القريب، سننظر فى مسألة التوحيد المعيارى لإجراءات الإخطار للنظام، بما فى ذلك تحديد الإطار الزمنى أثناء عملنا على الموقف".

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح فى العالم ضد فيروس كورونا، فى شهر أغسطس، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالى" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثانى أطلق عليه اسم "إيبى فاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومى المتخصص فى مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.