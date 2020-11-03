ميلانيا ترامب تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بولاية فلوريدا(فيديو) 

أدلت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، يوم الثلاثاء، بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية فلوريدا. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أدلى بصوته في الفترة التي سبقت موعد الانتخاب، وكذلك فعل المرشح الديمقراطي جو بايدن. وظهرت ميلانيا ترامب خلالها توجهها إلى مركز الاقتراع دون كمامة، وقد عبر العديد من المغردين عن سخطهم لتجاهلها البروتوكول الصحي.

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