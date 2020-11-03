رويترز: ”داعش” يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا دون عرض أدلة 

ذكرت وكالة "رويترز" أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا، في بيان عبر تطبيق "تليغرام" دون عرض أدلة.
وبحسب "رويترز"، أرفق "داعش" البيان بصورة لرجل ملتح اسمه "أبو دقنة الألباني"، قال فيها إنه هاجم حشودا في وسط فيينا يوم الاثنين بمسدس وبندقية آلية قبل أن يقتل نفسه على يد الشرطة النمساوية.
وقد أعلنت السلطات النمساوية مساء أمس الاثنين، عن هجوم إرهابي وسط فيينا، شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة. وكشف وزير الداخلية كار نيهامير، أن الهجوم أدى الى مقتل 4 أشخاص وإصابة 22 شخصا.
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