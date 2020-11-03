بريطانيا.. حالة ذعر بين المتسوقين مع اقتراب الإغلاق العام

تسبب اعلان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض الإغلاق العام في بريطانيا بدءا من الخميس، في حالة ذعر بين بعض المتسوقين، حيث بدأت الرفوف في المحلات التجارية تصبح فارغة.
على الرغم من أن المتاجر ظلت مفتوحة والتأكيدات بأن هناك مخزونا يكفي الجميع، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لأرفف فارغة تذكر بالإغلاق الأول في مارس، على الرغم من تأكيد المتاجر على عدم وجود نقص في المخزون.
سيتم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية اعتبارا من يوم الخميس، حيث تدخل المملكة المتحدة في إغلاق صارم آخر بسبب تصاعد الإصابات بفيروس كورونا. ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق في 2 ديسمبر، حيث تأمل الحكومة في إعادة تقديم نظام محلي متدرج من القيود.
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