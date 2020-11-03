تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم فيينا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الثلاثاء، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، مسئوليته عن هجوم فيينا، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم.

وكانت الشرطة النمساوية أعلنت، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 18 عملية مداهمة عقب الهجوم الإرهابي وسط العاصمة فيينا، مؤكدة اعتقال 14 شخصا على صلة به.

وأعلنت الشرطة النمساوية، في وقت سابق من اليوم، القبض على شخصين مشتبه بهما في تنفيذ هجوم فيينا.

وكان عدد من المسلحين أطلقوا أمس الاثنين، النار في ستة مواقع مختلفة بوسط فيينا، وتحولت الشوارع إلى ساحة حرب مع الشرطة.

ووقع الهجوم قرب كنيس يهودي، إلا أن رئيس الجالية اليهودية في فيينا، أكد أنه "حتى الآن، لا يمكن تحديد ما إذا تم استهداف الكنيس".

وأطلقت الشرطة النمساوية عملية مطاردة ضخمة بمشاركة 1000 عنصر أمني للعثور على مهاجم واحد يعتقد أنه لا يزال هاربا، حيث قدمت الدول المجاورة المساعدة.

وذكر رئيس شرطة العاصمة أنه تم قتل مسلح كان يحمل بندقية آلية ومسدسا ومنجلا كان يرتدي حزاما ناسفا مزيفا في الساعة 8:09 مساء بتوقيت أمس الاثنين، بعد حوالي عشر دقائق من بدء إطلاق النار، مشيرا غلى أنه جاري البحث عن شركاؤه.

وأكدت وسائل إعلام نمساوية أن منفذ هجوم فيينا من أصل ألباني ويبلغ 20 عامًا،وأنه معروف للمخابرات وكان يريد السفر إلى سوريا.