ترامب ينتقد مجددا التصويت بالبريد: سيسفر عنه نتائج سيئة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر البريد، مؤكدا أنه قد ينتج عنه نتائج سيئة.
وقال ترامب في كلمته بمقر حملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، إن البلاد لم تشهد في الانتخابات السابقة تأخيرا للنتائج.
وأشار إلى أنه من حق الولايات المتحدة معرفة رئيسها في يوم الانتخاب، منتقدا قرار المحكمة العليا التي سمحت لولاية بنسلفانيا بفرز الأصوات التي تتلقاها بالبريد لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات، بما يتماشى مع قرار السلطات المحلية.
وأكد: "أعتقد أن قرار المحكمة العليا في بنسيلفانيا كان خطيرا جدا".
وتابع ترامب في كلمة له أن "النتائج الأولية للانتخابات مبشرة بالنسبة لنا في عدة ولايات وأعتقد أنني سأفوز بفترة رئاسية ثانية".
وأعرب عن ثقته في رؤية نتائج مهمة وغير مسبوقة، لافتًا إلى أن المناظرة الثانية والتجمعات الشعبية كانت صداها جيد.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الفوز سهل والخسارة صعبة، مؤكدا أن نجاحه في الانتخابات سيجلب الوحدة للبلاد.
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