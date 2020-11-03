ترامب: النتائج الأولية للانتخابات مبشرة.. وسأفوز بولاية ثانية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى مقر حملته الانتخابية في مقاطعة أرلنجتون في ولاية فرجينيا، في الوقت الذي يصوت الأمريكيون في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في كلمة له: "النتائج الأولية للانتخابات مبشرة بالنسبة لنا في عدة ولايات وأعتقد أنني سأفوز بفترة رئاسية ثانية".

وأعرب عن ثقته في رؤية نتائج مهمة وغير مسبوقة، لافتًا إلى أن المناظرة الثانية والتجمعات الشعبية كانت صداها جيد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الفوز سهل والخسارة صعبة، مؤكدا أن نجاحه في الانتخابات سيجلب الوحدة للبلاد.

وأكد اقتراب الولايات المتحدة من الحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بلاده تصدر أجهزة الإنعاش لمساعدة دول أخرى على تخطي الأزمة.

وتوقع أن يحقق نصرا عظيما في عدد من الولايات وخاصة تكساس وأريزونا، موضحا أن هناك وحدة غير مسبوقة بين الأمريكيين.

وأكد ترامب أنه يحظى بدعم كثير من الأميركيين من أصول إفريقية ولاتينية، لافتا إلى أنه يعتقد أن الليلة ستكون عظيمة بإعلان الفائز.