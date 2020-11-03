الديمقراطيون واثقون من الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي

أعرب قادة الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن ثقتهم بأن يحظوا بالأغلبية داخل مجلس النواب تزامنًا مع انتخابات الرئاسة والكونجرس التي تجرى في الولايات المتحدة.
وأعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ورئيسة لجنة الحملة الديمقراطية لانتخابات الكونجرس، شيري بوستوس، عن ثقتهم بأنهم سيحظوا بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
وقالت بوستوس في مؤتمر صحفي عبر تطبيق "زوم" إن الحزب الديمقراطي في وضع جيد تزامنًا مع انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في أمريكا، مضيفة: "لقد أعددنا الأساس للنجاح. أعتقد أننا سنحتفظ بالأغلبية داخل المجلس".
ورفضت بوستوس التنبؤ بعدد المقاعد التي سيحظى بها الديمقراطيون داخل المجلس. واستدركت قائلة: "لن نعطي أرقامًا حيال ذلك.. انت تصنع حظك في أي انتخابات".
وتابعت: "علينا سماع كل صوت يجب علينا إحصاء كل صوت وبهذه الطريقة يمكننا حماية ديمقراطيتنا".
من جانبها، كررت رئيسة النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، نصيحتها للناخبين الديمقراطيين قائلة: "كونوا واثقين وهادئين وصبورين لأننا كنا مستعدين ولكن لا تحتفلوا حتى تسنح الفرصة لكل شخص للتصويت".
وأضافت: "المخاطر حول تلك الانتخابات واضحة. هذه الانتخابات ليست أقل من شيء مثل استرداد روح أمريكا مجددًا عما إذا كانت دولتنا ستتبع أصوات الخوف أو ستختار الأمل والازدهار والعدل للجميع".
وكانت بيلوسي، أكدت أن مجلس النواب مستعد لتحديد الفائز في الانتخابات الأمريكية، في حال لم يتم إعلان النتيجة قبل يوم السادس من يناير المقبل.
وأضافت "بيلوسي"، في تصريح للإذاعة الوطنية العامة، أن الشعب الأمريكى يعرف القانون جيدًا، وأهمية دور الكونجرس وتحديدًا مجلس النواب عندما يتعلق الأمر بفرز الأصوات وإعلان الفائز فى الانتخابات، في حال أسفرت النتيجة عن التعادل.
وأشارت إلى أن مجلس النواب الأمريكي يستعد منذ فترة لهذا السيناريو، لأنها ترى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عديم المسئولية ولا يحترم الدستور ونزاهة الانتخابات، قائلةً "نحن جاهزون له"، حسبما نقلت عنها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
واستدركت "بيلوسي"، قائلةً "لكن دعونا لا نقلق بشأن ذلك الآن، ربما لن نحتاج إليه".
وينص النظام الانتخابي الأمريكي، بأنه في حال إعلان الهيئة الانتخابية تعادلًا في الأصوات، يجري مجلس النواب تصويتًا يسمي "حاكم البيت الأبيض" ويختار من بين المرشحين.
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