وفاة النائب السابق يحيى السعود بحادث سير في الاردن

دوت الخليج :- توفي، مساء الثلاثاء، النائب السابق، يحيى السعود، بعد تعرضه لحادث سير مروع، على الطريق الصحراوي.

وقالت المصادر ان السعود توفي اثر حادث سير على الطريق الصحراوي حيث تعرض لاصابة خطيرة .

و اضافت المصادر ان الحادث تسبب بإصابة نجليه وشقيقه في حادث السير على الطريق الصحراوي .