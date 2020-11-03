وفاة النائب السابق يحيى السعود بحادث سير في الاردن

دوت الخليج :- توفي، مساء الثلاثاء، النائب السابق، يحيى السعود، بعد تعرضه لحادث سير مروع، على الطريق الصحراوي.
وقالت المصادر ان السعود توفي اثر حادث سير على الطريق الصحراوي حيث تعرض لاصابة خطيرة .
و اضافت المصادر ان الحادث تسبب بإصابة نجليه وشقيقه في حادث السير على الطريق الصحراوي .
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