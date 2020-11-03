ترامب : لا يمكن تأجيل نتيجة الانتخابات .. سيكون هناك فائز الليلة

وأضاف ترامب، خلال كلمة له من مقر حملته الانتخابية فى مقاطعة أرلنجتون فى ولاية فرجينيا، اليوم الثلاثاء، والمذاع على قناة "سكاى نيوز"، أن المناظرة الثانية والتجمعات الشعبية كانت نتائجها جيدة، متابعًا : أشكر الجميع وانطلاقتنا فى الحملة الانتخابية كانت جيدة.

وتابع ترامب : هناك وحدة غير مسبوقة بين الأمريكيين، الفوز سهل والخسارة صعبة، لافتًا إلى أنه يضمن الفوز فى ولاية تكساس، ويبلى بلاء حسنا فى أريزونا.

وعن نتيجة الانتخابات، قال ترامب : لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع العالم بأسره ينتظر وكذلك الأمريكيون، أعتقد أنه سيكون هناك فائز الليلة".

وأكد أنه سيعود إلى العمل فور الانتهاء من الانتخابات، ولن يلجأ للإغلاق وسيعمل على تحسين الاقتصاد، لافتًا إلى تحقيق نجاح كبير خلال الفترة الماضية وزيادة فى الناتج المحلى بلغت 33%.