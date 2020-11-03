ترامب للأمريكيين : الأفضل لم يأتِ بعد

في خضم السباق الانتخابى المحموم، نشر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، المرشح الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تسجيل فيديو وجه فيه رسالة إلى الأمريكيين، يعدهم أن الأفضل لم يأتِ بعد، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسة أو الاجتماعية.





وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قال إنه متأكد من رؤية نتائج جيدة وغير مسبوقة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى تجرى اليوم. وأضاف ترامب، خلال كلمة له من مقر حملته الانتخابية فى مقاطعة أرلنجتون فى ولاية فرجينيا، اليوم الثلاثاء، أن المناظرة الثانية والتجمعات الشعبية كانت نتائجها جيدة، متابعًا : أشكر الجميع وانطلاقتنا فى الحملة الانتخابية كانت جيدة.

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