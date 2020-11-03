بلومبرج: الليرة التركية الأسوأ أداء فى 2020 بين عملات الأسواق الناشئة

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الليرة التركية صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال العام الجارى (2020)، مع استمرار تراجعها القياسى أمام الدولار الأمريكى، لليوم التاسع على التوالى، متجاوزة الريال البرازيلى.





وعلى صعيد التداولات، هوت العملة التركية أمام الدولار اليوم بنسبة 1.4% لتصل إلى 8.5434 ليرة أمام العملة الخضراء، كما أنها تخطت حاجز ال10 ليرات أمام اليورو، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها، فى وقت تقدم نظيراتها من عملات الأسواق الناشئة أداء جيدا.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" - فى سياق تقرير بتثه على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء - أن استمرار تراجع الليرة التركية جعلها تفقد ما يقرب من 30% من قيمتها أمام الدولار هذا العام .

وأضافت أن مسيرة تراجع أداء العملة التركية تسارعت وتيرتها، منذ قرار البنك المركزي التركى بالإبقاء على سعر إعادة الشراء الرئيسى لمدة أسبوع ثابتا، فى تحدى واضح لتقديرات المحللين والمستثمرين، كما واصل البنك تبنى سياساته الرامية لرفع تكاليف الإقراض.

ونبهت الشبكة الأمريكية إلى أن تنامى حظوظ فوز المرشح الديمقراطى جون بايدن بمقعد الرئاسة الأمريكية يشكل مصدر قلق لمستثمرى العملة التركية المتخوفين بالفعل من اتساع العجز فى الحساب الجارى التركى وتراجع الاحتياطي الأجنبى، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والزيادة المتسارعة فى أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وتابعت بأنه من المتوقع أن يتخذ بايدن موقفا أكثر حزما وصرامة، مقارنة بغريمه الرئيس دونالد ترامب، حيال حكومة طيب أردوغان بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية.