محامي ترامب السابق يصوت لصالح بايدن في الانتخابات الأمريكية

نشر مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، صورة له عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الأمريكية، حيث قالت وسائل إعلام إنه صوت للمرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وعلق كوهين على صورته وهو يحمل ملصق "لقد قمت بالتصويت" قائلًا: "خمنوا ماذا فعلت هذا الصباح.. مشرق ومبكر؟

ووضع كوهين عبارتي "Mea Culpa" و "Disloyal" على الصورة حيث تعني الأولى "خطئي" والثانية "غير الوفي"، وهو وصف شائع استخدمه كوهين لنفسه منذ تركه الوظيفة مع ترامب، مع كتابه الشامل بعنوان " مذكرات خائن". ويبدو أن استخدامه لهذه الوسوم يشير إلى شعوره بالذنب تجاه عمله لصالح ترامب.

وكان كوهين أحد أكثر الحلفاء الموثوق بهم لترامب، لكنه اعترف في عام 2016 بدفع أموال لامرأتين للتكتم على العلاقات التي كانت تربطهما مع ترامب، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وفي عام 2018، حُكم على كوهين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، قبل أن يتم إطلاق سراحه في أوائل مايو في ظل مخاوف من فيروس كورونا، حيث يقضي الآن بقية عقوبته قيد الإقامة الجبرية.