تزامنًا مع الانتخابات.. أمريكا تسجل حصيلة قياسية في إصابات كورونا

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 510 حالات وفاة و86,190 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المراكز في بيان إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في أمريكا ارتفع إلى 9,268,818 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 230,893 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

جاء ذلك تزامنًا مع انطلاق الانتخابات الأمريكية، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن بعض الولايات بدأت فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية 2020.

وبدأت كل من ولاية فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا، في فرز أصوات الناخبين في التصويت المبكر.

وفتحت جميع مراكز الاقتراع في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية أبوابها باستثناء ولاية أوريجون، لتصويت الناخبين في الانتخابات الأمريكية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن عدد الناخبين الأمريكيين المسجلين للتصويت في الانتخابات بلغ 240 مليون ناخب، مشيرة إلى أن ولاية أوريجون هي الولاية الوحيدة التي لم يكتمل فيها فتح مراكز الاقتراع ويبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها أكثر من 2.9 مليون ناخب.

وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عدم رصد أي مؤشرات على تدخل أو تأثير أي طرف خارجي على أصوات الناخبين في الانتخابات الأمريكية، التي يخوضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وأدلى الأمريكيون بأصواتهم في مرحلة التصويت المبكرة عبر البريد، أو بالحضور شخصيًا، وهي وسائل أُتيحت هذا العام بسبب تدابير الاحتواء المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة أكثر من 230 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب الملايين.