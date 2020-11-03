854 حالة.. فرنسا تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، تسجيل حصيلة قياسية جديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، منذ أبريل الماضي.

وذكرت السلطات الصحية أنها سجلت أمس 854 وفاة جديدة بفيروس كورونا، كحصيلة غير مسبوقة منذ 15 أبريل الماضي.

ويعد هذا العدد ضعف الرقم الذي تم تسجيله أمس الاثنين، حيث أبلغت السلطات الصحية في فرنسا عن تسجيل 416 حالة وفاة.

وسجلت فرنسا 36330 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنةً بيوم الاثنين الذي رصدت فيه 52518 حالة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1502763 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 38289.

وتشير هذه الحصيلة، إلى أن الإغلاق الجديد الذي تم تطبيقه الجمعة الماضي في البلاد لم تنتج عنه نتائج أولية بعد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق، إغلاقًا وطنيًا ثانيًا حتى نهاية نوفمبر على الأقل، والتي تم تطبيقها منذ الجمعة الماضية، حيث لا يُسمح للأشخاص بمغادرة المنزل إلا للعمل الأساسي أو لأسباب طبية.

كما تم إغلاق الأعمال غير الأساسية، مثل المطاعم والحانات، لكن تظل المدارس والمصانع مفتوحة.