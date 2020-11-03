عروض شاشات التلفزيون عروض مذهلة لا تقاوم من هايبر بندة السعودية

عروض شاشات التلفزيون من هايبر بندة السعودية ولسه عروض هايبر بنده مستمرة معانا تحت شعار “اللي بينا أكثر”، ومزيد من الخصومات والتخفيضات الرائعة، والمستمرة حتي يوم الثلاثاء 27 من أكتوبر 2020م، والتي تضم مجموعة متميزة من شاشات التلفاز الذكية بِقاسات وأنواع مختلفة، أسعار تناسب جميع الفئات، مع فرصة ربح 1000 ريال سعودي، وليس هذا فقط بل والضريبة علينا لمدة سنة كاملة، لا تفوتوا العروض الرائعة من هايبر بنده. عروض الشاشات من هايبر بنده السعودية شاشة تليفزيون سمارت تي سي المقاس 65 بوصة، ودقة شاشة 4 كي، بسعر مغري جداً فقط 2399 ريال سعودي، والتوصيل مجاني. شاشة سكاي وورث سمارت توصيل اندرويد مقاس 65 بوصة، بدقة شاشة 4 كي، فقط بسعر 2179 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل المجانية. شاشه تلفزيون شارب، مقاس 42 بوصه، اندرويد سمارت، فقط بسعر 1099 ريال سعودي، بالإضافة إلى توصيل مجاني. شاشة تليفزيون توشيبا مقاس 43 بوصة، سمارت ال اي دي، فقط بسعر 799 ريال سعودي. عروض الشاشات من بنده السعودية شاشة سكاي وورث 39 مقاس بوصة، ال اي دي، فقط بسعر 599 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل مجانا. شاشة فيليبس مقاس 43 بوصة، سمارت ال اي دي بسعر مغري جداً 999 ريال سعودي فقط، بالإضافة إلى خدمة التوصيل مجاناً. شاشة تليفزيون تي سي ال سمارت، مقاس 32 بوصة، ال اي دي، فقط بسعر 449 ريال سعودي، وليس هذا فقط بل والتوصيل مجاني أيضاً. سماعات جيباس 0.1 بالريموت، ومايك، بسعر 129 ريال سعودي فقط. سماعات امبكس بعجلات، بسعر تنافسي، فقط 219 ريال سعودي. عروض الشاشات من هايبر بنده السعوديةعروض الشاشات من بنده السعودية

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