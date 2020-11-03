ترامب: ستكون ليلة رائعة وسنعرف الفائز الليلة

بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب متفائلا، خلال حديثه بأحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن، بانتظار نتائج التصويت في الانتخابات.

وقال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة تنتظرها "ليلة عظيمة"، وذلك خلال زيارته لمقر حملته الانتخابية في مقاطعة أرلنغتون بولاية فيرجينيا.

وقال ترامب: "لقد شهدنا تجمعات شعبية تاريخية مساندة لنا، ربما لم يشهدها العالم أجمع، أما خصمنا (بايدن) فكان جمهوره قليل ويجلسون في حلقات صغيرة. هذا شيء طبيعي".

وأضاف: "نتائجنا جيدة جدا في فلوريدا وأريزونا، وبشكل مذهل في تكساس، ستكون ليلة رائعة، والأهم أنه سيكون لنا 4 أعوام قادمة رائعة".

وخلال حديثه، أكد ترامب أنه سيكون هناك علاجات لفيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تصدر أجهزة الإنعاش لمساعدة دول أخرى على تخطي أزمة فيروس كورونا.

وأكد ترامب أنه يعتقد بأننا سنشهد فائزا الليلة، التي ستكون ليلة عظيمة، على حد وصفه.

وقال ترامب: "لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع العالم بأسره ينتظر وكذلك الأميركيون. أعتقد أنه سيكون هناك فائز الليلة".

كما أكد أنه يحظى بدعم كبير من الأميركيين من أصول أفريقية ولاتينية.

واعتبر دونالد ترامب، الثلاثاء، أن "من حق (الأميركيين) أن يعرفوا اسم الفائز" يوم الانتخابات، وذلك خلال زيارة أحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن.

وصرح الرئيس الجمهوري في أرلينغتون: "من حقنا أن نعرف الفائز في الثالث من نوفمبر"، علما أن لجوء مزيد من الأميركيين الى التصويت عبر البريد قد يؤخر فرز الاصوات وتاليا إعلان النتيجة.