ترامب : أشياء سيئة يمكن أن تحدث فى التصويت عبر البريد

عبر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، المرشح الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن عدم ثقته فى التصويت عبر البريد، لأنه قد تنتج عنه نتائج سيئة، مشددًا أنه لا يثق فى فيلادلفيا.





وأضاف ترامب، خلال كلمة له من مقر حملته الانتخابية فى مقاطعة أرلنجتون فى ولاية فرجينيا، اليوم الثلاثاء، والمذاع على قناة "سكاى نيوز"، أن الديمقراطيين استغلوا الأميركيين من أصول أفريقية، متابعًا : أنجزت الكثير لصالح الأميركيين من أصول أفريقية. وواصل ترامب : من حق الولايات المتحدة معرفة رئيسها فى يوم الانتخاب، فلم نشهد فى الانتخابات السابقة تأخيرا للنتائج.

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