FBI يحقق فى مكالمات تحث الناخبين على عدم التصويت

قال مسؤول كبير فى وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، الثلاثاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالى "FBI" يحقق فى بلاغات عن وجود مكالمات هاتفية آلية تحاول ثنى الناخبين عن التصويت، وذلك بالتزامن مع يوم الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية.





وذكر المسؤول لوكالة رويترز، أن التحقيقات تشمل عدة ولايات أمريكية، حيث أفادت بلاغات بوجود مكالمات هاتفية آلية تحاول حث الناخبين عن البقاء فى منازلهم.

وأوضح المسؤول، بحسب "سكاى نيوز"، أن "الانتخابات الرئاسية تجرى حتى الآن بشكل طبيعى ولا دليل على القرصنة".

وكشفت تقارير، أن ناخبين تلقوا مكالمة هاتفية بصوت أنثوى اصطناعى يقول "مرحبا.. هذه مجرد مكالمة اختبارية.. حان الوقت للبقاء فى المنزل.. ابق آمنا وابق فى المنزل"، ولم تدع المتحدثة بشكل واضح إلى الامتناع عن التصويت.

وتأتى هذه التقارير بالتزامن مع بدء عملية التصويت الفعلية فى الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع أبوابها فى وجه الناخبين.

وأدلى عدد قياسى من الناخبين بلغ 97.7 مليون ناخب بأصواتهم إما بأنفسهم أو عبر البريد وذلك حتى بعد ظهر أمس الاثنين، مما يمثل حوالى 40 بالمئة ممن يحق لهم التصويت.