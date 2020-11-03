بيل وهيلارى كلينتون يعلنان تصويتهما لصالح جو بايدن

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وكتب كلينتون، فى حسابه عبر موقع "تويتر": "لقد أدليت أنا وهيلارى بفخر بأصواتنا لجو بايدن وكمالا هاريس.. سيعملون بلا كلل لمعالجة انقساماتنا وبناء مستقبل أفضل لنا جميعا.. إذا لم تكن قد قمت ذلك بالفعل، فقم بالتصويت اليوم".
وبحسب "روسيا اليوم"، تجرى الانتخابات الرئاسية هذه السنة فى ظروف استثنائية، بسبب تفشى وباء كورونا، ما فرض كذلك إجراءات استثنائية وجعل التصويت يكون عن طريق البريد بدل التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما سيجعل عملية فرز الأصوات أكثر صعوبة، وإعلان النتائج قد يتطلب وقتا أكثر من العادة.
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