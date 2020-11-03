فرنسا.. 854 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وبحسب "روسيا اليوم"، يدور الحديث عن أعلى حصيلة يومية للوفيات بين المصابين بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن فيروس كورونا) فى البلاد، منذ 15 أبريل. وبذلك بلغت الحصيلة العامة للوفيات بكورونا 38289 حالة منذ بداية الجائحة.

على صعيد آخر، شهد معدل الإصابات بـ "كوفيد-19" انخفاضا واضحا خلال الفترة الزمنية نفسها، مع تسجيل 36330 إصابة جديدة مقابل 52518 حالة مسجلة أمس الاثنين.