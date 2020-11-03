فرنسا.. 854 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية



أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 854 حالة وفاة جيدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويدور الحديث عن أعلى حصيلة يومية للوفيات بين المصابين بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن فيروس كورونا) في البلاد، منذ 15 أبريل. وبذلك بلغت الحصيلة العامة للوفيات بكورونا 38289 حالة منذ بداية الجائحة.

على صعيد آخر، شهد معدل الإصابات بـ "كوفيد-19" انخفاضا واضحا خلال الفترة الزمنية نفسها، مع تسجيل 36330 إصابة جديدة مقابل 52518 حالة مسجلة أمس الاثنين.