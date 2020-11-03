هاريس تدعو الأمريكيين للتصويت: كل شيء في بلادنا على المحك

دعت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الناخبين الأمريكيين للإدلاء بصوتهم اليوم في الانتخابات.

وقالت هاريس في كلمة لها من ولاية ميشيجان الأمريكية، إن "بايدن يعرف كيف يتصرف للحفاظ على اتحاد الأمريكيين"، مشيرة إلى أن المرشح الديمقراطي تعلم من التاريخ الأمريكي كيف يتعامل مع التفرقة على أساس العرق".

وأضافت هاريس أن "الخيارات واضحة أمامنا واليوم هو اليوم الذي ننتظره منذ وقت للتغيير"، داعية الناخبين للذهاب إلى التصويت بكثافة.

وتابعت: "كل الأمور في الولايات المتحدة على المحك لذلك أدعوكم للتصويت اليوم".