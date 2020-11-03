مستقبل أفضل.. بيل وهيلاري كلينتون يصوتان لصالح بايدن وهاريس

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أنه وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري، صوتا لصالح المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس.

وقال كلينتون على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد أدليت أنا وهيلاري بفخر بأصواتنا لجو بايدن وكامالا هاريس".

وأضاف: "سيعملان بلا كلل لمعالجة انقساماتنا وبناء مستقبل أفضل لنا جميعا. إذا لم تكن صوتت بالفعل، فانهض وصوت اليوم".

وتجري الانتخابات الرئاسية هذا العام في ظروف استثنائية، بسبب تفشي وباء كورونا، ما جعل البلاد تلجأ إلى التصويت عبر البريد بدلا من التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما سيجعل عملية فرز الأصوات أكثر صعوبة بسبب الوقت.

وكان مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر اليوم الثلاثاء، صورة له عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الأمريكية، حيث قالت وسائل إعلام إنه صوت للمرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وعلق كوهين على صورته وهو يحمل ملصق "لقد قمت بالتصويت" قائلًا: "خمنوا ماذا فعلت هذا الصباح.. مشرق ومبكر؟

ووضع كوهين عبارتي "Mea Culpa" و "Disloyal" على الصورة حيث تعني الأولى "خطئي" والثانية "غير الوفي"، وهو وصف شائع استخدمه كوهين لنفسه منذ تركه الوظيفة مع ترامب، مع كتابه الشامل بعنوان " مذكرات خائن". ويبدو أن استخدامه لهذه الوسوم يشير إلى شعوره بالذنب تجاه عمله لصالح ترامب.