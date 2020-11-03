إخلاء محطة القطار الرئيسية في مدينة أوتريخت الهولندية والشرطة تعتقل شخصين

أعلنت الشرطة الهولندية في مدينة أوتريخت، اليوم الثلاثاء، إخلاء محطة القطار الرئيسية في المدينة بسبب "وضع مشبوه".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت شخصين لضلوعهما في تحقيق حول تمثيل تهديد لمحطة القطار، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت الشرطة، في تغريدة عبر "تويتر"، "تم اعتقال شخصين وهما الآن قيد التحقيق.. وسيتم استئناف العمل بمحطة القطار في أقرب وقت ممكن".

كان ذلك بعد يوم من شن مجهولون هجومًا في العاصمة النمساوية فيينا، أسفر عن وفاة 3 أشخاص.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الثلاثاء، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، مسئوليته عن هجوم فيينا، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم.

وكانت الشرطة النمساوية أعلنت، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 18 عملية مداهمة عقب الهجوم الإرهابي وسط العاصمة فيينا، مؤكدة اعتقال 14 شخصا على صلة به.

وأعلنت الشرطة النمساوية، في وقت سابق من اليوم، القبض على شخصين مشتبه بهما في تنفيذ هجوم فيينا.

وكان عدد من المسلحين أطلقوا أمس الاثنين، النار في ستة مواقع مختلفة بوسط فيينا، وتحولت الشوارع إلى ساحة حرب مع الشرطة.