خلال يوم .. بريطانيا تسجل 136 وفاة و18950 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 136 حالة وفاة و18,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 1.053,864 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 46,853 حالة وفاة.

ويحاول رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تجنب تمرد حزب المحافظين المتصاعد ضد فرض الإغلاق على مستوى البلاد من خلال التحذير من أن وفيات فيروس كورونا هذا الشتاء قد تكون ضعف العدد في الموجة الأولى.

ومن الممكن أن يستمر الإغلاق حتى العام المقبل حيث سيقوم جونسون بإثارة القضية أمام النواب، ويأتي ذلك وسط توتر وقلق بشأن ما إذا كانت الإجراءات يمكن تمديدها إلى ما بعد 2 ديسمبر.

ويأتي ذلك بعد أن قال الوزير بمجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، إنه لا يستبعد تمديد الإغلاق الثاني الذي سيبدأ في انجلترا يوم الخميس لما بعد التاريخ المحدد لنهايته في 2 ديسمبر المقبل، وأن بلاده قد تقضي أعياد الميلاد في ظل إغلاق كامل إذا فشل الإغلاق لمدة أربعة أسابيع في معالجة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المقرر أن يصدر جونسون بيانا أمام مجلس العموم بعد ظهر اليوم ليقول إنه "لا يوجد بديل" سوى فرض أربعة أسابيع من القيود الشاملة في جميع أنحاء إنجلترا للتغلب على الفيروس المستجد.

وسيتحرك جونسون لطمأنة النواب بأنه سيسعى إلى "تخفيف" القيود والعودة إلى النظام المتدرج المحلي في 2 ديسمبر، وسيخبر رئيس الوزراء النواب أن الحكومة ستسعى إلى "تخفيف" القيود والعودة إلى النظام المتدرج المحلي الشهر المقبل.