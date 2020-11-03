داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، يوم الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع، الاثنين، في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك من خلال بيان بثه عبر قنواته على تطبيق تلغرام.

وجاء في البيان أن "مقاتلا من داعش" نفذ هجوم فيينا الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وفي نص منفصل أرفق بصورة للمهاجم المسلح، تحدثت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي عن "هجوم بالأسلحة النارية نفذه أمس (الاثنين) مقاتل من داعش بمدينة فيينا".

ونشر كذلك شريط فيديو قصير يظهر المهاجم المسلح يصور نفسه وحيدا أمام الكاميرا وهو يبايع "زعيم التنظيم أبا إبراهيم الهاشمي القريشي".

وقد قتلت الشرطة النمساوية المهاجم. وسبق للسلطات النمساوية أن قالت إن المهاجم هو مناصر لتنظيم داعش.

وبعد توسع سريع جدا وإعلانه دولة ما يسمى بـ"الخلافة" في صيف العام 2014 في مناطق عدة في العراق وسوريا، تكبد التنظيم الإرهابي نكسات وخسائر في هجمات متتالية شنت عليه في هذين البلدين.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية في مارس 2019 هزيمة تنظيم داعش، إلا أنه رغم تجريده من مناطق سيطرته، لا يزال ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف، الممتدة من ريفي حمص وحماه الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية، مروراً بمحافظات الرقة ودير الزور وحلب.

ويستمر التنظيم بشن هجمات في سوريا والعراق فضلا عن أفغانستان وغرب أفريقا.

وأعلن مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 22 شخصا غالبيتهم من الطلاب في جامعة كابول الاثنين.