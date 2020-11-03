نائبة بايدن : كل الأمور فى الولايات المتحدة على المحك

وأضافت هاريس، خلال كلمتها من ولاية ميتشجان، والتى نقلتها "سكاى نيوز"، اليوم، أن المرشح الديمقراطى، بايدن تعلم من التاريخ الأمريكى كيف يتعامل مع التفرقة على أساس العرق، متابعة : الخيارات واضحة أمامنا واليوم هو اليوم الذى ننتظره منذ وقت للتغيير، وأدعوكم للذهاب للتصويت بكثافة.
وأكدت هاريس أن كل الأمور فى الولايات المتحدة على المحك لذلك أدعوكم للتصويت اليوم.
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