بايدن : سأكون رئيسا لكل الولايات المتحدة

ولفت بايدن، خلال كلمته فى في فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بينسلفانيا، اليوم الثلاثاء، والمذاعة على قناة "سكاى نيوز"، إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية سيكون بها ناخبين أكثر من أى وقت مضى.
وكانت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائبة الرئيس كامالا هاريس من ميشيجان، قالت أن المرشح الرئاسى جو بايدن يعرف كيف يتصرف للحفاظ على اتحاد الأمريكيين.
وأكدت هاريس، أن كل الأمور فى الولايات المتحدة على المحك داعية الناخبين للتصويت اليوم.
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