الشرطة السويسرية تعتقل شخصين للاشتباه بصلتهما بهجوم فيينا

أعلنت الشرطة السويسرية عن اعتقال شخصين في كانتون زيورخ بشمال البلاد، للاشتباه بصلتهما بالهجوم الإرهابي في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين.
وأشارت الشرطة إلى أن المعتقلين هما شابان عمرهما 18 و24 سنة. وتحقق الشرطة حاليا في صلتهما بالإرهابي الذي تمت تصفيته أثناء الهجوم في فيينا، والذي قالت السلطات النمساوية إنه مرتبط بتنظيم "داعش".
يذكر أن فيينا شهدت هجوما للمسلحين يوم 2 نوفمبر الجاري، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح.
وأعلنت السلطات النمساوية عن القبض على 14 شخصا قد تكون لهم علاقة بالمهاجم الذي قتل أثناء التعامل مع الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" اليوم الثلاثاء.
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