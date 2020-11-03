مشاكل فنية .. تأجيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نورث كارولينا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه تم تأجيل إعلان النتائج في ولاية نورث كارولينا بسبب مشاكل فنية.

وقالت إنه سيتأجل إعلان نتائج الانتخابات في ولاية نورث كارولينا لمدة 45 دقيقة على الأقل، بعد تمديد فترة التصويت بالولاية.

وكانت لجنة الانتخابات بالولاية قد وافقت على مد فترة التصويت في أربعة مراكز اقتراع بسبب مشاكل فنية حدثت في وقت سابق من اليوم مما تسبب فى تأخر فتح هذه المراكز .

وكان من المقرر أن تبدأ الولاية في إعلان النتائج فى الساعة (00:30 بتوقيت جرينتش).

ويواصل الناخبون الأمريكيون التوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم ليس فقط لاختيار رئيس البلاد فقط، بل أيضا لتحديد شكل الكونجرس المقبل، حيث تجرى اليوم بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الانتخابات التشريعية لاختيار كافة أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

ولكل ولاية أمريكية عضوان في مجلس الشيوخ، البالغ إجمالي أعضائه 100 عضو من بينهم نائب الرئيس، بينما تتوزع مقاعد مجلس النواب، البالغ إجمالي أعضائه 435، بحسب عدد السكان.

ويهيمن الديمقراطيون حاليا على مجلس النواب بـ232 نائبا مقابل 197 للجمهوريين.

أما في مجلس الشيوخ فإن للجمهوريين اليد العليا، حيث يستحوذون على 53 مقعدا في حين يملك الديمقراطيون 47 مقعدا من بينهم اثنان مستقلان.