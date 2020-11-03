أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة | رابط الاستعلام عن صرف المقطوعة عبر وزارة العمل

أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة سوف نتعرف اليوم على أسماء الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة و قد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية انه لايوجد موعداً محدداً حتى الآن لصرف المساعدة المقطوعة للعام 1442 و من المنتظر أن يتم صرف المساعدات المقطوعة قبل حلول شهر رمضان و قد أوضحت مؤسسة الضمان الاجتماعى بأن عمليات صرف المساعدة المقطوعة سوف تتم عن طريق الأقدم إلى الأحدث لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وقد حدد سابقاً المستفيدين من مقطوعة الضمان الإجتماعي و من المنتظر أن يتم صرف المساعدات المقطوعة قبل حلول شهر رمضانالشروط الواجب توفرها للحصول على المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية
- أن يكون المستفيد من المقطوعة سعودي الجنسية ومتزوج من زوجة سعودية الجنسية
- أن يكون المستفيد من المقطوعة مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم حتى يستطيع الحصول على المساعدات المقطوعة
- يكون دخل المستفيد من المقطوعة لا يتعدى 3 آلاف ريال سعودي في حالة الأعزب وألا يتجاوز 8680 ريال سعودي اذا كان متزوجًا
- ان لا يمتلك المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية أراضي ولا مزارع
- تصرف المساعدة المقطوعة للمطلقات والأرامل والشيوخ فوق 60 سنه
- لابد ان يكون عمر المستفيد من المساعدات المقطوعة أكثر من 30عامًا
- ألا يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة لديه أى سجل تجاري
- صرف المساعدات المقطوعة فقط على أساس الأسر الأشد حاجة
- يتم صرف المساعدات المقطوعة للرجال الغير قادرين على العمل
- وتصرف أيضاً المساعدات المقطوعة للأشخاص المعاقون بشكل دائم أو مؤقت
- تصرف المساعدات المقطوعة للمرأة المهجورة ولديها أبناء
- وتمنح أيضاً المساعدات المقطوعة للمرأة الغير قادرة على العمل
وتكون طريقة الدخول والاستعلام عن حالة الطلب والاستحقاق للمتقدمين على طلب الحصول على مبالغ المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من المنتظر أن يتم صرف المساعدات المقطوعة قبل حلول شهر رمضان و قد أوضحت مؤسسة الضمان الجتماعى بأن عمليات صرف المساعدة المقطوعة سوف تتم عن طريق الأقدم إلى الأحدث لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتكون طريقة الدخول والاستعلام عن حالة الطلب والاستحقاق للمتقدمين على طلب الحصول على مبالغ المساعدة المقطوعة بالمملكة العربية السعودية من الضمان الاجتماعي من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
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