الممثلة المصرية نشوى مصطفى تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت الممثلة المصرية، نشوى مصطفى، يوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، طالبة من جمهورها أن يقف بجانبها ويدعو لها بالشفاء.
وذكرت نشوى في تدوينة على موقع فيسبوك، أنها أجرت أشعة مقطعية على الرئة فتبين أنها مصابة فعلا بفيروس كورونا.
وطلبت الممثلة المصرية، وهي في الثالثة والخمسين من العمر، من كل شخص التقته خلال الفترة الأخيرة أن يبادر إلى إجراء فحص حتى يتأكد من عدم إصابته.
وأضافت أن مسألة كورونا ليست سهلة، وحثت الناس على عدم الاستهانة لأن الوباء عاد بقوة، حسب قولها.
ووصفت كورونا بـ"الألم الرهيب"، داعية ألا يكون من نصيب "عدو ولا حبيب"، ثم كتبت "ربنا يحافظ عليكم، يا رب ادعولي".
وتخرجت النجمة المصرية من كلية التجارة، كما نالت شهادة بكالوريوس من "المعهد العالي للفنون المسرحية".
واستهلت نشوى مسيرتها الفنية في المسلسلات التلفزيونية، كما اشتهرت بأداء أدوار كوميدية.
فضلا عن ذلك، خاضت نشوى مصطفى، وهي متزوجة وأم لطفلين، تجربة في العمل السينمائي، وسبق لها أن اشتغلت في المجال الصحفي.
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