المدعية العامة لنيويورك: نحقق بمزاعم المكالمات الآلية للدعوة لعدم الاقتراع

قالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، اليوم الثلاثاء، إن مكتبها يحقق فى مزاعم تلقى العديد من الأشخاص مكالمات آلية تطلب من الناخبين عدم التصويت فى يوم الانتخابات.





وقالت ليتيسيا جيمس فى بيان بحسب "روسيا اليوم" : "محاولات منع الناخبين من ممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم محبطة ومقلقة وخاطئة.. والأكثر من ذلك أنه غير قانونى ولن يتم التسامح معه".

وشددت المدعية العامة لولاية نيويورك على أن "التصويت هو حجر الزاوية فى ديمقراطيتنا".

وأصدر مكتبها فى وقت سابق من هذا الأسبوع، مذكرات استدعاء للتحقيق فى مصدر المكالمات الآلية التى يُزعم أنها تنشر معلومات مضللة.

وفى وقت سابق أكدت سلطات ولاية نيبراسكا الأمريكية، أن أشخاصا مجهولين اتصلوا بمواطنين محليين داعيين إياهم إلى عدم المشاركة فى التصويت ضمن الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الثلاثاء عمليات التصويت المباشر فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى يتنافس فيها الرئيس الحالى، الجمهورى دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكى السابق، المرشح الديمقراطى جو بايدن.