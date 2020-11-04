وقالت ليتيسيا جيمس فى بيان بحسب "روسيا اليوم" : "محاولات منع الناخبين من ممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم محبطة ومقلقة وخاطئة.. والأكثر من ذلك أنه غير قانونى ولن يتم التسامح معه".
وشددت المدعية العامة لولاية نيويورك على أن "التصويت هو حجر الزاوية فى ديمقراطيتنا".
وأصدر مكتبها فى وقت سابق من هذا الأسبوع، مذكرات استدعاء للتحقيق فى مصدر المكالمات الآلية التى يُزعم أنها تنشر معلومات مضللة.
وفى وقت سابق أكدت سلطات ولاية نيبراسكا الأمريكية، أن أشخاصا مجهولين اتصلوا بمواطنين محليين داعيين إياهم إلى عدم المشاركة فى التصويت ضمن الانتخابات الرئاسية.
وانطلقت الثلاثاء عمليات التصويت المباشر فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى يتنافس فيها الرئيس الحالى، الجمهورى دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكى السابق، المرشح الديمقراطى جو بايدن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدعية العامة لنيويورك: نحقق بمزاعم المكالمات الآلية للدعوة لعدم الاقتراع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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