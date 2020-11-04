ساعة الحسم.. كل ما تريد معرفته عن سير العملية الانتخابية في أمريكا وإعلان النتائج

انطلقت انتخابات الرئاسة الأمريكية، أمس الثلاثاء، وسط تدفق الملايين من الناخبين إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري الحالي، دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبحسب شبكة "سى.إن.إن" الأمريكية، فقد أدلى نحو 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية، حيث يعد ذلك أعلى رقم في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح الرئاسي على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

وتعتبر الولايات التي تمتلك أكبر عدد من الأصوات في المجمع الانتخابي هى: كاليفورنيا 55 صوتًا وتكساس 38 صوتًا ونيويورك وفلوريدا 29 لكل منهما وإلينوي وبنسلفانيا 20 لكل منهما.

وفيما يلي جدول زمني لأوقات الإغلاق النهائية لكل ولاية وكم عدد الأصوات الانتخابية المخصصة لكل ولاية. والنتائج حسب الولاية تبدأ في الظهور في الساعات التي تلي إغلاق المراكز مباشرة.

وتغلق مجموعة ولايات تمثل 60 صوتا انتخابيًا في المجمع موزعة كالتالي: جورجيا 16 صوتا، إنديانا 11صوتًا، كنتاكي 8 أصوات، ساوث كارولينا 9، فيرمونت 3، فيرجينيا 13صوتًا فى الساعة السابعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وعند الساعة السابعة والنصف مساءً تغلق ولايات تمثل 38 صوتا من أصوات المجمع: كارولينا الشمالية 15، أوهايو 18، ويست فيرجينيا 5.

وتأتى لحظة حسم المعركة الانتخابية فى الساعة 8 مساء حيث تغلق مراكز الاقتراع لمجموعة تتكون من 172 صوتا، ويمكن بعدها الوصول إلى 270 صوتًا تراكميًا من أصوات المجمع الأمريكى.

وفى الساعة الثامنة والنصف مساءً، تغلق ولاية أركنساس والتى تحتوى على 6 أصوات.

وفى الساعة التاسعة مساء تغلق عدة ولايات تمثل 156 صوتًا، يلها فى الساعة 10 مساء مجموعة ولايات تمثل 21 صوتًا وهى: أيوا ستة أصوات ، مونتانا ثلاثة أصوات، نيفادا و يوتا ستة لكل منهما.

وتغلق العاصمة واشنطن فى الساعة 11 مساء مع ولايات كاليفورنيا،أيداهو،أوريجون بإجمالى 78 صوتًا.

أما في منتصف الليل فتغلق ولاية هاواي وهي تملك أربعة أصوات، وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تغلق ألاسكا وهي تمثل ثلاثة أصوات.

ويظهر الاستطلاع الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي ارسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا تشكل نسبة أكثر من 72 % من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات عام 2016؛ وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا.