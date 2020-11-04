رئيسة مجلس النواب الأمريكى : سنتدخل بشأن الانتخابات في هذه الحالة

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لـ"بيلوسى" من كاليفورنيا ناقشت فيها السيناريوهات المحتملة فى حال لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة.

وفى سيناريو نادر، يمنح مجلس النواب فى الكونجرس صوتًا واحدًا لكل ولاية من أجل التوصل إلى قرار بخصوص الانتخابات، ولكن ذلك إذا كانت لا تزال غير واضحة.

وبدأت، الثلاثاء، عمليات التصويت المباشر فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن أدلى أكثر من 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، فى آلية اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

وكانت قد أظهرت آخر الاستطلاعات أن المرشح الديمقراطى، جو بايدن، يتقدم بفارق ضئيل عند 47% مقابل 46% لخصمه الجمهورى، دونالد ترامب.