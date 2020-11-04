تظاهرة أمام البيت الأبيض لحركة «حياة السود مهمة».. صور

شهد محيط البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تظاهرة لحركة "حياة السود مهمة"، وذلك مع احتدام السباق الرئاسي في الولايات المتحدة، ورغم التشديدات الأمنية خارج البيت الأبيض.

وفي الوقت الذي يستعد العالم والولايات المتحدة خاصة لمعرفة رئيسها القادم، جهّز البيت الأبيض بداخله، حجرة بعنوان "غرفة الحرب"، وذلك لاستقبال نتائج الانتخابات، حيث تم تمويلها من قبل حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يأتي ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب، سيقضي ليلة الانتخابات داخله، برفقة إدارته.

وقالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، في تصريحات على الهواء مباشرة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سنكون معًا.. سنكون في البيت الأبيض بواشنطن".

وكان "ترامب" زار مقر حملته في فيرجينيا، اليوم، ومن المتوقع أن يبقى في البيت الأبيض لبقية اليوم، لكنه سيستمر في تلقي تحديثات منتظمة عن نتائج الانتخابات من قبل المسؤولين الذين أنشأوا "غرفة حرب".

وقال مسؤول أمريكي إن "غرفة الحرب" تمول بالكامل من قبل حملة ترامب.

فيما ذكرت "سي إن إن" أن القواعد الفيدرالية تحظر استخدام موارد دافعي الضرائب لأغراض سياسية.