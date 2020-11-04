ستكون هناك أمريكا جديدة.. عضو بالحزب الجمهوري: فرصة نجاح دونالد ترامب كبيرة

قال المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي، بشار جرار، إن فرصة نجاح الرئيس ترامب في الانتخابات الدائرة الآن، قد تكون كبيرة؛ بسبب وجود قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة لديه، تتيح له الفرصة للفوز مجددًا.
وأوضح "بشار"، في لقائه مع موقع "دوت الخليج"، أنه أعلن للجميع في عام 2017 أنه ستكون هناك أمريكا جديدة، وأن ترامب سيفوز، هو ما حدث بالفعل، مكررًا نفس توقعه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.
وأشار عضو الحزب الجمهوري، أن نتائج الانتخابات الأمريكية يصعب توقعها، وأن كل شيء وارد، وأي مفاجأة متوقعة، وهذا الأمر ليس بجديد في الانتخابات الأمريكية التي تعد أكثر تعقيدًا من أي انتخابات أخرى بالعالم.
وأعلن دونالد ترامب، الثلاثاء، ان نتائج الانتخابات ستكون عظيمة ومذهلة، في إشارة لتفوقه في عملية التصويت الانتخابي اليوم.
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