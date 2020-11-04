الانتخابات الأمريكية 2020.. إغلاق أول صناديق اقتراع في ولايتين

أغلقت صناديق الاقتراع الأولى في ولايتي إنديانا وكنتاكي، وسط ترقب من العالم أجمع لما تسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين دونالد ترامب وجو بايدن.
فيما كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، عن رصد أولى محاولات لتزوير الانتخابات الأمريكية، عبر التصويت من خلال البريد، الذي حذّر منه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه تم رصد عدد من الأصوات لأشخاص متوفين في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن لجنة الانتخابات أرسلت بطاقات اقتراع في 24 سبتمبر بناء على طلب شخص يدعى فرانسيس ريكوف، لكنها أوضحت أن ذلك الشخص الذي أرسل بطاقة اقتراعه توفى في عام 2012.
وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانتخابات أدركت خلال فرزها للأصوات أن الناخب ليس على قيد الحياة.
وذكرت الصحيفة أنه تم ترصد بطاقة أخرى لشخص يبلغ من العمر 101 عام، لكنه تبين أن الشخص ليس على قيد الحياة أيضًا.
وأعلنت لجنة الانتخابات الأمريكية أنها ستواصل فحص مثل تلك الحالات المشابهة.
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