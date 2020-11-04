استطلاع رأي: أمران يحسمان التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أظهرت استطلاعات الرأي أمام اللجان الأمريكية، عن سيطرة الاقتصاد ومكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على اختيار الناخبين لمرشحهم لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر تقرير لموقع "بازفيد" الأمريكي، الثلاثاء، أن جماعة من "حركة تمييز العرق الأبيض"، تتدرب على العنف؛ في حال خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية، أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وقال التقرير، إن حركة "الجبهة الوطنية"، تستعد للصراع الأهلي؛ لأنهم يعتقدون أن هزيمة ترامب يوم الانتخابات أمر لا مفر منه.

وبحسب ما ورد في التقرير، فقد تم إنشاء "الجبهة الوطنية" في أعقاب أعمال الشغب اليمينية المتطرفة في شارلوتسفيل ولديها الآن مئات الأعضاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أنه تم الكشف عن استعدادات المجموعة في ذاكرة تخزين مؤقت لمئات الرسائل المتبادلة بين الأعضاء في تطبيق مراسلة مشفر.

وكتبت جين ليتفينينكو:"في سجلات الدردشات، يعود تاريخها للعام الجاري، إن حوالي 280 عضوًا من المجموعة يناقشون أهدافًا عظيمة وهي إنشاء عرقية بيضاء من الولايات المتحدة الحالية".