قال المرشح الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، إن الرئيس الحالى دونالد ترامب، والمرشح الجمهورى، قد كذب مرات عدة اليوم من خلال التشكيك فى الانتخابات.





وأضاف بايدن، خلال تصريحاته له اليوم الثلاثاء، والمذاع على قناة "سكاى نيوز"، أن لديه يقين أن العملية الانتخابية تتمتع بالنزاهة. واتهم بايدن، الجمهوريين بالتشويش على العملية الانتخابية، مؤكدًا على ضرورة التريث وعدم إصدار أحكاما مسبقة. وأكد المرشح الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أنه إذا فاز فى ولاية فلوريدا سيكون ذلك حاسما فى نتيجة الانتخابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن : ترامب كذب مرات اليوم .. و إذا فزت بفلوريدا سيكون ذلك حاسما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.