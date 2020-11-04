بدء إغلاق مراكز الاقتراع فى ولايتين .. وترامب يتقدم فى إنديانا وهامبشاير

وتفيد مؤشرات أولية بأن المرشح الجمهورى دونالد ترامب، يتقدم فى ولاية إنديانا بـ 72% من الأصوات، فيما يتقدم فى نيو هامبشاير بـ 61.5 فى المئة.

وبدأت، الثلاثاء، عمليات التصويت المباشر فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن أدلى أكثر من 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، فى آلية اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

وكانت قد أظهرت آخر الاستطلاعات أن المرشح الديمقراطى، جو بايدن، يتقدم بفارق ضئيل عند 47% مقابل 46% لخصمه الجمهورى، دونالد ترامب.