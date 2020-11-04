الانتخابات الأمريكية 2020 .. ترامب يغرد: وضعنا جيد

وكتب ترامب فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "وضعنا يبدو جيد عبر مختلف مناطق البلاد".

وأغلقت أولى مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أبوابها فى ولايتى إنديانا وكنتاكى، فى الساعة 23:00 بتوقيت جرينيتش، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وبدأت، الثلاثاء، عمليات التصويت المباشر فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن أدلى أكثر من 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، فى آلية اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

وكانت قد أظهرت آخر الاستطلاعات أن المرشح الديمقراطى، جو بايدن، يتقدم بفارق ضئيل عند 47% مقابل 46% لخصمه الجمهورى، دونالد ترامب.