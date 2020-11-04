سى إن إن : بايدن متشائم بشأن النتائج فى ولاية فلوريدا

وقال مسؤول فى حملة بايدن الانتخابية: "إنه وضع صعب بالنسبة لنا، لكن الناس ما زالوا يصوتون هناك".

وكان قد أكد بايدن بأنه إذا فاز فى فلوريدا، فإن ذلك سيحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالحه بشكل كبير.

وبدأت، الثلاثاء، عمليات التصويت المباشر فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن أدلى أكثر من 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، فى آلية اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

وكانت قد أظهرت آخر الاستطلاعات أن المرشح الديمقراطى، جو بايدن، يتقدم بفارق ضئيل عند 47% مقابل 46% لخصمه الجمهورى، دونالد ترامب.