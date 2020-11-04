الانتخابات الأمريكية.. تأجيل إعلان النتائج فى كارولينا الشمالية لهذا السبب

وكانت لجنة الانتخابات بالولاية، قد وافقت على تمديد فترة التصويت فى أربعة مراكز اقتراع، بسبب مشاكل فنية حدثت فى وقت سابق من اليوم، مما تسبب فى تأخر فتح هذه المراكز.

وبدأت، الثلاثاء، عمليات التصويت المباشر فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن أدلى أكثر من 100 مليون شخص منهم، بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، فى آلية اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

وكانت قد أظهرت آخر الاستطلاعات أن المرشح الديمقراطى، جو بايدن، يتقدم بفارق ضئيل عند 47% مقابل 46% لخصمه الجمهورى، دونالد ترامب.