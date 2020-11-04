الانتخابات الأمريكية.. ترامب يتقدم فى عدة ولايات

أفاد موقع "روسيا اليوم" فى نبأ عاجل، منذ قليل، بأن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تظهر تقدم الرئيس الحالى، الجمهورى دونالد ترامب، على منافسه الديمقراطى، جو بايدن، فى ولايات إنديانا وكنتاكى ونيوهامبشير.





وأغلقت أولى مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أبوابها فى ولايتى إنديانا وكنتاكى، فى الساعة 23:00 بتوقيت جرينيتش، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز". وبدأت، الثلاثاء، عمليات التصويت المباشر فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن أدلى أكثر من 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، فى آلية اقتضتها متطلبات جائحة كورونا. وكانت قد أظهرت آخر الاستطلاعات أن المرشح الديمقراطى، جو بايدن، يتقدم بفارق ضئيل عند 47% مقابل 46% لخصمه الجمهورى، دونالد ترامب.

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