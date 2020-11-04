لحظة بلحظة.. ترامب يتقدم على بايدن في نيوهامشاير وإنديانا

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدم الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولايتي نيوهامشاير وإنديانا.

وحصل ترامب على نسبة 61.5% من الأصوات مقابل 38% لصالح بايدن، بعد فرز 1% من أصوات الولاية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وفي ولاية إنديانا، تقدم ترامب أيضًا على نائب الرئيس الأمريكي السابق بايدن بعد فرز 7% من الأصوات.

وبلغت نسبة التصويت لصالح ترامب 63.2%، بينما حصل بايدن على 35%، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

أدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، حيث يُعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المُجمّع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.