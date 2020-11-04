انتخابات الرئاسة الأمريكية.. الإحباط يصيب حملة بايدن بعد المؤشرات الأولية في فلوريدا

أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الأربعاء، بأن هناك أنباء عن إصابة حملة المرشح الديمقراطي، جو بايدن بحالة من الإحباط حيال المؤشرات بشأن نتيجة التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية فلوريدا.

وولاية فلوريدا هي الولاية التي يطمح بايدن إلى الانتصار فيها على ترامب، حيث صرح في وقت سابق، بأن تلك الولاية كافية بالنسبة له للفوز في الانتخابات.

وأفادت قناة فوكس نيوز الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي اكتسح منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 ولايات هي: نيو هامشاير وكنتاكي وانديانا والتي أغلقت منافذ التصويت بها بعد انتهاء اليوم الانتخابي . وبعد فرز الأصوات ولاية إنديانا، فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في ولاية إنديانا بنسبة 72%، وحصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على 26.1%، حسبما أفادت قناة فوكس نيوز. وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء للتصويت في انتخابات الرئاسة والكونجرس لعام 2020 ، لكن الغموض يحوم حول موعد إعلان النتائج، نظرًا للتدفق القياسي لأوراق الاقتراع عبر البريد. وأدلى أكثر من 100 مليون صوت مبكر، وهو ما يمثل ما يقرب من 70% من إجمالي عدد الأصوات المسجلة في عام 2016، وفقًا لمشروع الانتخابات الأمريكية.. تم إرسال ما يقرب من 60 مليون من الأصوات المبكرة عن طريق البريد - حوالي ضعف إجمالي عدد الأصوات التي تم إرسالها بالبريد منذ أربع سنوات. العديد من الحكومات المحلية غير مجهزة للتعامل مع الطوفان عبر البريد في الوقت المناسب، بما في ذلك دولة واحدة على الأقل قد تكون حاسمة.

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