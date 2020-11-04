ما هي الولايات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن؟

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية في عدد من الولايات، حيث سيتم الإعلان تباعا عن نتائجها بعد الانتهاء من عمليات الفرز،

وفاز نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية فرجينيا بحسب تقديرات أوردتها محطة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز"، وهي الولاية التي سبق أن فازت بها في عام 2016 المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون. ومن شأن فوز بايدن بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 13 ناخبا كبيرا. ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة الأميركية. كما تشير التوقعات إلى فوزه بولاية ميريلاند. يتبع...

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