ما هي الولايات التي فاز بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب؟

أفادت المؤشرات الأولية بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية إنديانا وكنتاكي في السباق نحو البيت الأبيض على منافسه جو بايدن.

كما أعلن عن فوز ترامب في أوكلاهوما وولاية تينيسي. يتبع...

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